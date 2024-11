Le Prime Pagine dei giornali di domenica 24 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 24 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Crisogono, martire di Aquileia. Soldato, sacerdote, vescovo: Crisogono è un martire della fede cristiana ucciso ai tempi della persecuzione dell’imperatore Diocleziano ad Aquileia, presso Trieste, nel 303. La venerazione per questa figura si diffuse rapidamente a livello universale già a partire dal IV secolo. (Leggi).

I ITITOLI DI GIOVEDI 24 NOVEMBRE 1994

“Mai visto e l’ho ucciso“. Il giudice ha interrogato ieri Daniele Paris il giovane assassino di Giordano Ferri. Intanto sarebbe stato trovato il coltello del delitto. Tutti identificati, sono 10, gli amici dell’omicida che hanno preso parte lunedì sera alla rissa in piazza Sacro Cuore terminata in tragedia. Spuntano i naziskin in Ciociaria: tre di loro erano presenti alla rissa.

Conservatorio, direttore cercasi. Dopo che il giudice ha sospeso l’indagato Roberto Tigani, dal ministero della Pubblica Istruzione fanno sapere che si pensa di nominare un commissario o un nuovo responsabile fino a giugno.

La protesta dei 15.000. Oltre la metà metà delle 56 scuole sono occupate o in autogestione. Dilaga la contestazione in Ciociaria contro la legge Finanziaria ed il progetto di riforma D’Onofrio.

Treni malridotti, pendolari decisi a denunciare tutti. La Roma-Cassino sotto accusa. “Andremo dritti dal magistrato – dice il responsabile della Assoutenti Giorgio Pacitti – se le ferrovie non migliorano subito la manutenzione”.

Appalti sospetti, tutti assolti. Nel mirino il nuovo comune e una piazza di Cassino. Prosciolti sei ex assessori: Del Greco, Cesareo, Nardone D’Ambrosio, Formisano, Parlavecchio e l’ingegnere comunale Carlo Vannuccini.

Il capogruppo del PdS chiede scusa ed è pace. Cassino. Crisi risolta in giunta. Per ricomporre la frattura tra i Pattisti ed il PdS da 17 mesi alla guida del Comune di Cassino c’è voluto più di un mese di trattative portate avanti dall’inventore della lista ‘Sì per Cassino’ Francesco Montanelli.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 24 novembre 2024.

