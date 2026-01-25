Le Prime Pagine dei giornali di domenica 25 gennaio 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 25 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 25 gennaio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

Conversione di San Paolo Apostolo. La Chiesa ricorda oggi, 25 gennaio, la Conversione di San Paolo sulla via di Damasco, una delle manifestazioni più potenti della grazia divina, che trasformò Saulo, il feroce persecutore dei cristiani, nell’Apostolo delle genti. L’evento è narrato negli Atti degli Apostoli. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 25 GENNAIO 1996

Camorra, magistrati nel mirino. Dopo le bombe al cantiere TAV e le minacce al sostituto procuratore. Mentre si attende l’esito degli esami dell’esplosivo, il procuratore Savia traccia un quadro della situazione. “Nel cassinate i reati commessi sono caratteristici di un’attività di riciclaggio del denaro sporco“, dice il capo della procura.

Forza Italia dà fiducia al sindaco. Invito a fare pace col gruppo. Vertice con i dirigenti nazionali.

Speronata auto della polizia. Agenti feriti nell’inseguimento di una Volvo con degli spacciatori. La Volante finisce sull’orlo di un dirupo: attimi di terrore. Parla la giovane agente alla guida.

Sangue sulla Casilina, tre morti. Pauroso scontro tra una ritmo e un furgone alla periferia di Anagni. Vittime un disoccupato e due sue nipoti: le aveva appena accompagnate a fare visita al papà in carcere a Frosinone. Nell’incidente è stata coinvolta anche una bimba di cinque anni che è in fin di vita a Roma. Traffico bloccato per oltre due ore.

Dirottavano i pazienti in una clinica privata. Accusati 2 primari a Cassino. Chiesto il rinvio a giudizio. Per loro si ipotizza il reato di abuso d’ufficio.

Il delitto proiettato ai giudici. Omicidio di Supino. In assise visionati i filmati girati durante la processione. L’imputato Rinaldo Coletta ha di nuovo accusato le strutture pubbliche che non hanno curato le sue malattie mentali. Nuova udienza lunedì.

Albergatori di Fiuggi puntano sul Giubileo per il rilancio. Vertice a Roma con l’assessore regionale Guasco per avere i fondi.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 25 GENNAIO 2026

