Le Prime Pagine dei giornali di domenica 25 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 25 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Gregorio VII, papa. Ildebrando di Soana, eletto Papa nel 1073 col nome di Gregorio VII, vive un’epoca dura per la Chiesa. Le tensioni con l’imperatore Enrico IV per le nomine episcopali sfociano nella scomunica del monarca, che si reca a Canossa per chiedere perdono. Paolo V lo proclama Santo nel 1606. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

Cavoni, terrore nel quartiere. La città bassa, allarmata dei continui episodi di violenza di alcune teste rasate, rafforzati i controlli. Dopo le aggressioni la Digos identifica un centinaio di teppisti. Alcuni cittadini esasperati pensano addirittura di costituire delle ronde notturne la testimonianza di alcuni abitanti del rione sulla Monti le pini.

Provincia, i Verdi: “Solo lotta per le poltrone“. Trattative burrascose per la giunta.

Il farmacista vuota il sacco. L’inchiesta sull’acquisto di farmaci all’ospedale del capoluogo. Interrogato per tre ore in carcere dal sostituto procuratore di bona e dal gip Criscuolo.

Industria, 1000 posti a rischio. Occupazione: fallimento evitato fino a luglio per lo stabilimento Di Pofi, lontano l’accordo ad isola. Qualche spiraglio per i 500 della Hellcat, nubi nere per l’ex CR Dm. Intanto stasera riprendono le trattative alla Rapisarda dopo gli scioperi. Lunedì incontro per la Clopman dopo l’annuncio di 224 tagli.

Delitto Sellari, il mistero continua. Slitta al 13 dicembre l’udienza preliminare per l’uomo accusato di omicidio. Ad aggravare la posizione dell’indagato è l’esito della perizia eseguita sulla barra della cartuccia che ha ucciso l’ex magazziniere della Augusta.

La Finanza indaga sui cantieri dell’Alta Velocità. Assunzioni e subappalti sospetti. Le Fiamme Gialle hanno controllato il cementificio di Castro dei Volsci e poi hanno verificato le autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla Usl.

