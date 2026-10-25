Le Prime Pagine dei giornali di domenica 25 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 25 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 25 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANTI CRISPINO E CRISPINIANO, MARTIRI – Al tempo di Diocleziano, Crispino e Crispiniano si stabiliscono a Soissons, nella Gallia belgica, oggi Francia, dove esercitano il mestiere di calzolai, trasmettono la fede cristiana ed evangelizzano il popolo. Vengono perciò arrestati dall’imperatore Massimiano e martirizzati nel 285. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 25 OTTOBRE 1996

Ragazzina violentata da otto giovani. In paese lo sapevano in parecchi ma hanno taciuto fino a qualche giorno fa. Torrice. Agghiacciante esperienza di una tredicenne da due anni stuprata approfittando del suo ritardo mentale. La polizia ha denunciato i responsabili al magistrato.

Strada assassina, il sindaco Fanelli denuncerà Anas. La Monti Lepini senza illuminazione.

Incidente di caccia, muore a vent’anni. Daniele Fiorini ucciso da un colpo al collo partito per errore dal fucile di un amico.

«Mi chiuse in auto e mi saltò addosso». Drammatica ricostruzione in tribunale dell’aggressione ad una ventenne. Imputato un pensionato di 75 anni che nel febbraio del 93 violentò una disabile che abita vicino casa sua.

“Vengano pure gli ispettori“. I magistrati del tribunale di Cassino tranquilli sui casi Bil e Alta Velocità. Le reazioni alla richiesta di controlli ministeriali avanzata dal Presidente della Commissione Regionale sulla Criminalità. Respinti con durezza i sospetti di avere favorito camorristi o manovrato per pilotare le inchieste sui cantieri del super treno.

Geometri, la metà dei diplomati ha trovato un lavoro. Cassino. Oggi convegno sulla scuola.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 25 OTTOBRE 2026

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