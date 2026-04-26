Le Prime Pagine dei giornali di domenica 26 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 26 aprile 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 26 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Cleto I, Papa e martire. Romano ma di probabile origine ateniese, Cleto, diminutivo di Anacleto, è il terzo Papa della storia, in carica dall’80 al 92. È autore dell’edicola sulla tomba di Pietro, in Vaticano, vicino al quale verrà seppellito lui stesso. Durante il suo Pontificato viene inaugurato a Roma il Colosseo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDÌ 26 APRILE 1996

“Che figuraccia, ma sono solo“. Sfogo dell’assessore all’Urbanistica di Frosinone che accusa tutti, meno il sindaco. Dopo l’ennesimo dietrofront in Consiglio comunale sul piano parcheggi ai privati, si scopre che il Comune è alla paralisi. Chiappini: “Fanelli intende cambiare ma è bloccato dalla mancanza di numeri certi per governare. Mi sento come sulle sabbie mobili“.

Radiologia chiusa, medico pagato per non fare niente. Usl, in via Fabi monta la protesta.

Trovata tomba di 5000 anni fa. Anagni. Il rinvenimento durante i lavori per la linea ad Alta Velocità. Nel sarcofago sono venuti alla luce gli scheletri di cinque adulti e due bambini, trovati anche vasi e corredi funerari.

Cresce la crisi, calano le nascite. In 72 Comuni diminuisce la popolazione: colpa della mancanza di lavoro. I dati Istat confermano lo spopolamento della Ciociaria. Il tetto dei 50.000 abitanti resta un sogno per Frosinone. Le statistiche confermano che i decessi sorpassano di gran lunga il numero dei nati. Continua l’esodo dei giovani dai piccoli centri.

Bar pub e ristoranti, il Comune dice stop a chiusura selvaggia. Alatri. Rivoluzione negli orari. L’ordinanza ha provocato le prime proteste. Gli esercenti: “La notte non siamo protetti“.

Guardia medica soppressa, monta la protesta. Fiuggi. Il Comune torna alla carica contro la Usl per riattivare il servizio.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 26 APRILE 2026

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