Le Prime Pagine dei giornali di domenica 26 gennaio 2025

Santi Timoteo e Tito, vescovi, discepoli di San Paolo. Sono stati i collaboratori più stretti di San Paolo. San Timoteo, vescovo, di padre pagano e di madre giudea, è preposto dall’Apostolo delle Genti alla comunità ecclesiale di Efeso; mentre San Tito, vescovo, è posto alla guida della Chiesa di Creta. La memoria liturgica cade il 26 gennaio. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 26 GENNAIO 1995

“È tutto un complotto“. L’ex moglie del giudice Esti: “Vogliono distruggere Antonio“. Parlano i familiari e gli amici più intimi del magistrato arrestato per associazione camorristica. La preside Marina Marsili: “Mio marito ha sempre combattuto contro la malavita, perciò siamo sicuri della sua completa innocenza“.

“Non ho stuprato i miei figli, è una congiura“. Interrogato in carcere, l’uomo, arrestato per violenza carnale, ha detto che la moglie si sarebbe inventata tutto e che i due bambini sarebbero d’accordo con lei.

Usura, S.O.S. in TV da un commerciante. Drammatica denuncia del cassinate Michele D’Alessio al Costanzo show. Ha avuto in prestito 37 milioni ne ha restituiti 186 senza riuscire ad estinguere il debito. La magistratura ha subito avviato un’indagine.

Nessuna traccia di pentimento. Pesanti le conclusioni dello psichiatra nominato dal giudice. Per il delitto di Roccasecca il perito esclude che i fratelli Teoli fossero in crisi d’astinenza il giorno dell’omicidio. Nell’udienza di ieri in Corte d’Assise le drammatiche deposizioni degli esperti. Il medico legale: “Crani fracassati, una scena apocalittica“.

File di ciociari al “bar dell’amore”. Il locale della zona Tre Moschetti pare fosse frequentato soprattutto da commercianti e professionisti di Frosinone, Ceccano e Amaseno.

Forza Italia: “Basta con le spartizioni“. A Veroli aria di crisi in comune. Lo slittamento della seduta consiliare a lunedì ha infuocato l’atmosfera politica di Veroli.

Slitta il ricorso di Ciarrapico. Contro il Comune di Fiuggi, il Tar del Lazio deciderà a giugno.

