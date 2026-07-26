Le Prime Pagine dei giornali di domenica 26 luglio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 26 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 26 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria. Genitori di Maria e nonni di Gesù, San Gioacchino e Sant’Anna vengono ricordati insieme il 26 luglio a partire dal 1969, dopo la riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Pur non essendo menzionati nelle Sacre Scritture, i loro nomi sono conservati da antica tradizione cristiana. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 26 LUGLIO 1996

Stop ai viaggi della speranza. Entro il 1996 verrà attivato il reparto di neurochirurgia all’ospedale del capoluogo. In un anno circa 400 ciociari hanno bisogno di cure e interventi per i quali ancora oggi si va fuori provincia. Saranno eseguite operazioni sul cervello da parte di un’équipe di sette specialisti diretti dal professor Ferrante.

Il padre disperato: “Farò di tutto per riavere Maria“. A Ferentino la bambina contesa. L’ordine di consegnare la piccola alla madre slitta di sette giorni.

Da solo e armato di bastone rapina una banca. Il bandito a volto scoperto si è fatto consegnare 15 milioni di lire ed è scappato a piedi. È accaduto a Campoli Appennino.

Esami, promossi nove studenti su 10. I quadri della maturità in città.

Sospeso lo sciopero alla Annunziata di Ceccano. Promessi i pagamenti più puntuali. L’agitazione nata per i ritardi degli stipendi.

Superstrada, tutto da rifare. Cestinato il progetto del consorzio industriale ASI per collegare Castelmassimo a via Maria. In un vertice alla Provincia è stato deciso di fare redigere un nuovo studio per completare la Frosinone-Sora. Rita Martelluzzi: “Serve un’arteria per scavalcare la Monti Lepini“.

Tribunale nella nebbia, notizie contraddittorie sulla sua soppressione. La Prefettura non chiarisce. Francesco Marino chiede lumi al ministero ma il giallo rimane. Gli avvocati sono in allarme.

Da truffat ad estorsori: arrestati. Padre e figlio, commercianti, volevano rifarsi dopo essere stati raggirati.

Ospedale in tilt per lavori. La ristrutturazione del De Posis di Cassino crea problemi al funzionamento dei reparti. Secondo il direttore e alcuni traslochi sono indispensabili.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI DOMENICA 26 LUGLIO 2026