Le Prime Pagine dei giornali di domenica 26 maggio 2024

Questa sera nello scontro diretto con l’Udinese basterà non perdere per conquistare la prima salvezza in Serie A. Di Francesco e Cannavaro in coro: “Niente calcoli vogliamo vincere”. Stadio sold out ed entusiasmo alle stelle tra i tifosi giallazzurri che sognano un traguardo mai raggiunto. In dubbio Mazzitelli