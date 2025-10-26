Le Prime Pagine dei giornali di domenica 26 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 26 ottobre 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 26 ottobre 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Folco Scotti. Vescovo di Piacenza e Pavia, nato il 1164, è ricordato come il grande pacificatore tra le due città. Muore nel 1229 e il suo corpo è ora sepolto nella Cattedrale di Pavia. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 26 OTTOBRE 1995

“Quell’appalto va annullato“. Mentre i magistrati indagano sulla gara miliardaria bandita dalla Usl e vinta con uno strano ribasso, salgono a cinque le imprese che hanno fatto ricorso al Tar. Numerose le illegittimità riscontrate dei ricorrenti, mentre la Digos ha rimesso un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica.

Appello agli amici: “l’ambulanza non va bloccata”. Parla la moglie di Mario Battisti.

A giudizio, direttore ed ex. Conservatorio. Conclusa l’inchiesta su alcune spese irregolari e assenze ingiustificate

Comuni in rivolta. In 46 costretti a pagare d’autorità. I perché della protesta: intervista al sindaco di Roccasecca. Il consorzio di riciclaggio non funziona, ma pretende le quote. La storia del maxi impianto da 50 miliardi in costruzione da 14 anni.

Omicida alla sbarra. Mentre sfilava la processione, uccise. Supino. Il delitto per vendetta. Rinaldo Coletta ferì l’abate di Casamari, un altro prete ed un giovane.

Via libera al nuovo ufficio urbanistico. Veroli. Il dirigente sarà, per un anno, un professionista esterno.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot





