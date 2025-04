Le Prime Pagine dei giornali di domenica 27 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 27 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Simeone, vescovo di Gerusalemme e martire. Secondo capo della comunità cristiana di Gerusalemme nel I secolo, San Simeone, della cui vita si sa pochissimo, sotto l’imperatore Ulpio Traiano subirà il martirio, come Gesù, attraverso la crocifissione. (Leggi).

I TITOLI DI SABATO 27 APRILE 2024

Tangenti per revisioni e patenti, le condanne. Patteggiano l’ex direttore, i titolari di un’officina e di un’autoscuola. Gli altri chiedono il rito abbreviato.

Addio al progetto trambus. Ecco le navette elettriche. Collegamento rapido Scalo-De Matthaeis, resta ancora il nodo del percorso dedicato. Il sindaco Mastrangeli: «Farò un’assemblea pubblica per illustrare l’opera alla cittadinanza».

Redditi, avanti piano. Nel capoluogo i più ricchi. Lo studio sulle dichiarazioni del 2022 fa registrare una lieve crescita. Restano molti i centri dove le entrate sono al di sotto della media regionale.

Mancano ginecologi, appello alla Regione. L’ira del sindaco Salera, che scrive a Rocca per la carenza dei camici bianchi. Il primo cittadino: «Mamme e figli salvati da un medico in reperibilità».

Esche di veleno in strada, allarme per i gatti spariti. Trovati bocconcini vicino alle ciotole utilizzate per far mangiare gli animali. Indignati i cittadini che si prendono cura della colonia felina: «Servono più controlli».

«Un successo meritato». Mister Di Francesco dopo il 3-0 sulla Salernitana: «Più solidi in difesa, bisogna continuare così fino alla fine». Zortea: «Contavano soltanto i tre punti, siamo molto contenti. Il gol mi mancava, ora mi sono liberato di questo peso».

