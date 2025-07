Le Prime Pagine dei giornali di domenica 27 luglio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 27 luglio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Simeone Stilita il Vecchio. Chiamato “il Vecchio” per distinguerlo dall’omonimo che oltre un secolo dopo vivrà anch’egli su una colonna, Simeone, originario della Cilicia ma vissuto per lo più in Siria tra il IV e il V secolo, è un monaco esemplare nell’esercizio estremo delle virtù, morto circondato da fama di santità. (Leggi)

ACCADDE OGGI

I TITOLI DI SABATO 27 LUGLIO 2024



L’estate lunga di Stellantis, 40 giorni di stop. Altri fermi produttivi dopo le ferie dal 5 al 26 agosto. I timori dei sindacati: “Il 2024 è ormai compromesso“.

Brt, assist degli ambientalisti. «Un’opera fondamentale, ma andava spiegata meglio». Legambiente: “È l’occasione per dare alla città un trasporto pubblico moderno e un futuro senza smog”. I socialisti: “Bene l’opera, ma progetti calati dall’alto”.

Coltellate al ristorante «Ho reagito per paura». L’uomo finisce ai domiciliari: “Mi sono difeso dopo essere stato aggredito”. Il ferito ancora in gravi condizioni. I carabinieri: “Allarme lanciato in ritardo”.

Crisi in maggioranza “Settimana decisiva”. Andata deserta anche la seconda convocazione dell’assise, il sindaco Cianfrocca incontrerà Iannarilli (FdI) per un’analisi dello scenario. Le opposizioni incalzano.

Frosinone, altro colpo per l’attacco: dalla Viola arriva Filippo Distefano. Mentre il capitano Luca Mazzitelli saluta il Frosinone e i tifosi con un post su Fb (per lui destinazione Como in Serie A), il club ciociaro cala il terzo colpo di mercato: ingaggiato l’attaccante classe 2003 Filippo Distefano, ex Ternana. Arriva in prestito dalla Fiorentina. Mazzitelli torna in A.

I GIORNALI DI DOMENICA 27 LUGLIO 2025