Le Prime Pagine dei giornali di domenica 27 ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 27 ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Evaristo, Papa. Greco di Antiochia ma nato a Betlemme, Evaristo diventa Papa intorno al 97 – quarto o quinto successore di Pietro – e governa per nove anni, fino all’anno 105 circa. Del suo Pontificato non si sa nulla, ma secondo alcune tradizioni sarebbe morto da martire sotto Traiano. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDI 27 OTTOBRE 1994

Messo comunale indagato. Dice il falso ed un imprenditore passa 2 mesi in carcere. Ceccano. Mario Aversa non consegnò a Vincenzo Maura la notifica per un processo. L’uomo venne denunciato per abuso edizio: non presentandosi in Pretura aggravò la sua posizione e venne condannato.

Truffa sui cani randagi: da domani interrogatori per i 16 indagati. L’inchiesta e scattata dopo una denuncia: il fascicolo è stato trasmesso dalla Pretura alla Procura presso il Tribunale. Dopo avere ascoltato a lungo il titolare del canile Lucky Dog, ora il magistrato vuole fare luce sulle presunte complicità.

Due morti sulle strade. Operaio di Torrice si schianta contro un camion, donna investita a Veroli.

Inchiesta su delle cambiali con firme false, 3 denunce ad Aquino hanno fatto scattare le indagini. Per bloccare i titoli che erano stati messi all’incasso in banca i raggirati ora dovranno sborsare più del debito contratto.

A casa di Gelli con Bassetto. Concutelli: “E’ vero, ma è solo un vecchio amico”. Pubblicata una lista della Digos, l’ex ciclista Moser tira in ballo l’albergatore ciociaro. La visita nella villa di Arezzo dell’ex Maestro Venerabile della Loggia P2 avvenne in occasione di una gara ciclistica nella città toscana.

La beffa dopo il danno: impiegata senza stipendio dopo la pensione revocata. Anagni. Nessuno pagherà il mese di ottobre e nuova tegola per Maria Luisa di Stefanis, la dipendente comunale richiamata in servizio per le mancate modifiche al decreto governativo sul blocco delle pensioni: accuse del sindacato.

Consorzio di riciclaggio, sì al Bilancio. Tra 15 giorni dovrà essere approvato anche dai sindaci. Grane però in arrivo per i comuni dovranno accollarsi le spese legali per decine di milioni per le cause fin qui sostenute.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 27 ottobre 2024.

Screenshot

Screenshot