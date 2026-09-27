Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 27 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 27 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN VINCENZO DE’ PAOLI, sacerdote, fondatore della congregazione della Missione e delle figlie della Carità, patrono di tutte le associazioni di carità. Di origini umili, Vincenzo a 19 anni è già prete ma il sacerdozio è solo un modo per sistemarsi. A contatto con i poveri decide di dedicare la sua vita a una carità attiva. Fonda le Dame e poi le Figlie della Carità, si occupa della formazione del clero. Muore nel 1600, è canonizzato nel 1737. (Leggi tutto).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 27 SETTEMBRE 2006

Area giochi in arrivo a Selvapiana. Dopo i ritardi sta per essere inaugurata l’opera: c’è anche una pista per gli skate. Intanto i consiglieri dell’Udc denunciano il disastro dei sottopassi: sempre allagati e a rischio.

Zeppieri: «La burocrazia soffoca le imprese»

Sott’inchiesta due amministratori di Cassino. Indagati anche quattro tecnici, di cui due dipendenti del Comune. Prosegue l’indagine della Dia su una struttura commerciale sulla Casilina. L’associazione Caponnetto: «La camorra sta occupando la città»

Venduta l’ex scuola Fracco. L’edificio potrebbe presto ospitare l’Accademia delle Belle Arti. Ferentino/Contatti tra l’amministrazione comunale e la dirigenza dell’Istituto di Frosinone

Ambiente Spa, domani la revoca delle nomine. Il sindaco Casinelli: «Nel nuovo Cda entreranno persone esterne al Consiglio comunale». Si riunisce l’assise municipale, in discussione anche la Farmacia Comunale Spa.

Frosinone, la vecchia guardia promette la svolta. Antonioli e Perra: «Giochiamo bene, vogliamo brindare alla prima vittoria in B a Vicenza. Calcio/Nella squadra che ha dominato lo Spezia, pur rimediando solo un pareggio, ben sette titolari erano quelli dell’anno scorso.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 27 SETTEMBRE 2026

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