Le Prime Pagine dei giornali di domenica 28 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 28 dicembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

SANTI INNOCENTI, MARTIRI. Sono i bambini di Betlemme fino a due anni, fatti uccidere dal Re Erode allo scopo di eliminare il Bambino Gesù che le profezie annunciavano come il Messia e nuovo Re d’Israele. Sono stati onorati fin dai primi secoli, vengono celebrati come Santi Innocenti Martiri il 28 dicembre. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 28 DICEMBRE 1995

120 miliardi in fumo. Nella graduatoria tra le province del Lazio il frusinate è penultimo. Gli ultimi dati Istat vedono in crescita in Ciociaria la spesa per il tabacco, mentre diminuiscono i fumatori. In tutta la regione sono più dediti al vizio gli uomini con 18 sigarette in media al giorno, le donne invece ne fumano soltanto 14.

Crisi al Comune. Domani in consiglio la resa dei conti. Incontri tesi nel centrodestra.

Locomotore deraglia Piedimonte. Quattro treni bloccati a Morolo. Passeggeri inferociti.

Le belle di giorno cercano clienti tra gli scaffali del supermercato. Prostitute in offerta nei supermercati: la nuova frontiera del sesso a pagamento in Ciociaria passa attraverso i grossi centri commerciali.

Alatri, presentato un piano per il centro storico. Un progetto con ascensori e parcheggi. Le proposte avanzate dalla Camera di Commercio sulle quali itutti potranno esprimere un parere. In particolare si danno soluzioni per il recupero del quartiere le Piagge ora nel totale degrado ma nessuno dice dove trovare i soldi.

I carabinieri scoprono una fabbrica sconosciuta al fisco. Ad Esperia produce cavi per la Fiat.

Ceprano, aria di crisi in Comune per la direzione lavori della rete del gas. Resa dei conti nella giunta comunale di Ceprano. Rita Rossi e Angelo Castaldi, rispettivamente vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici nell’esecutivo guidato da Renato Russo, hanno bocciato la scelta di nominare l’architetto Rocco Cedrone, direttore dei lavori per l’ampliamento del metanodotto.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI DOMENICA 28 DICEMBRE 2025

