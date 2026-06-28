[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 28 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 28 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Ireneo, vescovo di Lione e martire. Sant’Ireneo è il primo grande teologo della Chiesa. Il suo nome, che in greco significa “pacifico”, coincide con un programma di vita. Vescovo di Lione, grande difensore del Vangelo dalle eresie, è stato un “buon pastore” fino alla morte, avvenuta forse nel 202. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 28 GIUGNO 1996

Boom dei depositi postali. La Ciociaria è prima nel Lazio e sesta in Italia. Oltre 4 mila miliardi custoditi dalle poste. Compresi i risparmi presso le banche il tesoro complessivo tocca quasi 9000 miliardi. I buoni fruttiferi i più gettonati.

Usurai liberi e le vittime tremano. Processi troppo lunghi e gli strozzini a spasso minacciano i clienti. Malgrado gli sforzi degli investigatori, un freno al successo della loro azione e il venir meno della collaborazione. Confessioni disperate al telefono antiusura del Codacons. La gente non si fida più della giustizia.

Chiusura per lavori dell’ospedale di Ceccano. Domani corteo alla Usl. Contrari ai lavori sindaco e dipendenti.

Sgravi per le imprese, Ministri rispettate la sentenza del Tar. Interrogazione dei deputati di Ulivo e Rifondazione.

Scuole saccheggiate dai ladri. Ad Alatri ennesimo furto in alcuni istituti del centro storico. Allarme dei direttori.

Si inizia col blues e si finisce col jazz Il via da Isola del Liri con otto concerti a luglio. Poi tocca ad Atina che ospiterà quattro appuntamenti con i big del jazz.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI DOMENICA 28 GIUGNO 2026