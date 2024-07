Le Prime Pagine dei giornali di domenica 28 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 28 luglio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Vittore I, papa. Africano, Papa per dieci anni, Vittore I combatte contro diverse eresie, specie l’adozionismo, che vede Gesù come un uomo adottato da Dio. A lui si deve la celebrazione della Pasqua nella domenica successiva a quella ebraica. Muore nel 199, probabilmente da martire, sotto Settimio Severo. (Leggi qui).

I TITOLI DI GIOVEDO 28 LUGLIO 2022

Denunciato pedofilo in vacanza. Commerciante ciociaro fotografa una ragazzina sotto la doccia in campeggio a San Felice Circeo. Ha rischiato di essere linciato, salvato dalle forze dell’ordine. Indagato per violenza sessuale.

Occupa e ristruttura alloggio, denunciato. Un uomo si era sistemato in un appartamento vuoto dell’Ater in via Del Cipresso, ora posto sotto sequestro. Il cedimento della lastra di marmo che ha ferito un bambino nello scantinato di corso Francia: rimosse altre parti della porta.

Covid: ricoveri stabili, scarseggiano i posti letto. Pazienti in attesa al Santa Scolastica, dov’è attiva un’area multidisciplinare. Le rassicurazioni della direzione sanitaria: «Situazione sotto controllo».

Il presagio sui sogni spezzati di “Kekka”. Francesca Lafragola e morta in sella alla moto con il fidanzato, tra i primi ad arrivare sulla Superstrada la madre: sotto choc. Indagini dalla Procura di Cassino sul conducente della Fiat. La verità nelle immagini delle videosorveglianza della zona.

Frosinone, cantiere aperto. Finora nove innesti nell’organico e diverse partenzeIl club, tra i più attivi sul mercato, pensa ad altre pedine. Tra le scommesse della società il giovane gambiano Kujab. iOra l’ultimo test che sarà indicativo sulla crescita della squadra

