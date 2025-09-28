Le Prime Pagine dei giornali di domenica 28 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 28 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 28 settembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Lorenzo Ruiz e compagni, martiri. La Chiesa ricorda oggi Lorenzo Ruiz, laico di origine filippina, assieme ad altri 15 martiri, tutti legati all’Ordine domenicano, uccisi tra il 1633 e il 1637 a Nagasaki, in Giappone. I 16 sono stati canonizzati nel 1987 da Giovanni Paolo II, che li aveva beatificati sei anni prima a Manila. (Leggi Tutto).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE 1995

Droga e armi dall’Albania. Un commerciante di Boville, arrestato a luglio, collabora con i giudici e fa sconcertanti rivelazioni. Clamorosi sviluppi nell’inchiesta sulle prostitute venute dall’est. Secondo gli inquirenti pistole fucili sarebbero dovuti giungere via mare assieme agli stupefacenti.

Certificati facili: dal giudici due medici indagati. Ferentino. Oggi gli interrogatori.

Appalti sospetti, a giudizio. L’inchiesta riguarda la manutenzione degli impianti di riscaldamento e la ristorazione negli ospedali. Dal gip l’ex amministratore e tre dirigenti della Asl di Sora.

Maratona in aula, dopo cinque ore eletto il presidente. Cassino. Consiglio comunale. Le opposizioni escono per protesta e presentano un altro ricorso.

“Divento ricco con gli struzzi“. Ad Alatri è nato il primo allevamento in Ciociaria. Nella struttura, costata 74 milioni, vivono 30 esemplari su un’area di sei ettari.

