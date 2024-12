Le Prime Pagine dei giornali di domenica 29 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 29 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Tommaso Becket, vescovo di Canterbury, martire. Da uomo di Stato a martire per amore di Cristo e della Chiesa. Cancelliere del sovrano inglese Enrico II, divenuto vescovo di Canterbury contrasta il suo amico re per difendere la verità e la libertà. Viene ucciso nella Cattedrale della città il 29 dicembre 1170. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 1994

Insieme per la ripresa. Il vorrei di industriali, sindacati, politici, Vescovo e Prefetto. Cosa attendono dal nuovo anno le forze sociali e istituzionali per la Ciociaria. “Basta con le parole occorrono i fatti“. È un coro unanime. A Provincia, Comuni e Regione si chiede d’agire con una maggiore concretezza.

Occupazione. Crisi Helcat, la speranza è nel piano di recupero. Non conosce tregua nemmeno per le feste natalizie la crisi del mercato del lavoro in Ciociaria. Da giorni gli operai della cartiera di Cassino presidiano la fabbrica per protestare contro il mancato pagamento della 13ª. Mentre a Pofi si vivono giorni di tensione per il futuro della Helcat e dei suoi novecento dipendenti.

Botti proibiti, due denunce. Sequestrati dalla Mobile 3 quintali di esplosivi. Con l’irruzione in due depositi clandestini a Ferentino parte l’operazione Capodanno tranquillo.

Cresce il pericolo alluvioni. Il dissesto ambientale in Ciociaria supera i livelli di guardia. Le colate di asfalto e cemento, registrate dalle statistiche Istat, stanno compromettendo l’ecosistema. Sono tra le cause all’origine del nuovo rischio deforestazione, abbandono e spopolamento delle campagne, incuria dei corsi d’acqua.

Piano parcheggi, la giunta di Anagni promette nuovi posti auto. Si decide in Consiglio. Il progetto dal costo di 1 miliardo e mezzo, prevede 180 spazi per la sosta, che potrebbero diventare molti di più nelle vicinanze del centro storico.

Politica. La giunta Di Stefano conquista PPI e sinistre. A Sora si allarga la maggioranza.

