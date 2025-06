Le Prime Pagine dei giornali di domenica 29 giugno 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 29 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Pietro apostolo, Patrono dell’alma città di Roma. Primo fra i discepoli a professare la fede in Cristo, testimone della predicazione, morte e risurrezione di Gesù, San Pietro fu chiamato a radunare la comunità apostolica e a guidarla. Primo vescovo di Roma, è ricordato il 29 giugno insieme a San Paolo. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 29 GIUGNO 1995

Un omicidio, troppi dubbi. Rinviati al giudizio della Corte d’Assise l’accoltellatore e il fratello della vittima accusato di rissa. Delitto del Sacro Cuore, tutta da chiarire la dinamica dell’assassinio. Il processo per la morte di Giordano Ferri, ucciso la sera del 21 novembre, inizierà il 10 ottobre. Momenti di tensione prima dell’udienza davanti al giudice delle indagini preliminari. più volte sono intervenuti i carabinieri.

Torna il miraggio dell’università: chieste quattro facoltà. Dopo vent’anni di facili illusioni. Interessati i comuni di Frosinone, Sora, Ceccano e Ferentino. Intanto l’Accademia ed il conservatorio programmano varie iniziative congiunte.

Provincia, al tribunale amministrativo regionale vincono Gentile e Rifondazione. “È una sentenza giusta“: anche in questa occasione Loreto gentile, il presidente della Provincia, non è tanto loquace. Non aggiunge nient’altro sulla decisione dei giudici del tribunale di Latina che ieri hanno respinto il ricorso di Pasquale Annunziata che aveva chiesto di annullare la proclamazione del risultato delle elezioni del presidente.

Klopman, accordo mancato. Ora la vertenza finirà all’ufficio provinciale del lavoro. Ottimismo invece per la ex CRDM. Si continua a trattare, ma per la riduzione dei 224 tagli. I sindacati chiedono l’aumento della produzione per evitare la mobilità. Riapertura della cartiera di isola del Liri più vicina: i lavoratori firmano l’intesa.

Crisi in giunta, si dimette l’assessore Falese. A Cassino stasera vertice in comune. Il titolare dei lavori pubblici ha mollato per contrasti con Moretti del PDS che lo ha accusato di inefficienza. Alleanza a rischio.

