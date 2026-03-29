Le Prime Pagine dei giornali di domenica 29 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.
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Le Prime Pagine dei giornali di domenica 29 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.
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IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Eustasio, vescovo di Napoli. Ucciso nel III secolo durante le persecuzioni anticristiane scatenate dagli imperatori romani, viene commemorato dal Martirologio Romano, il calendario dei santi la cui prima edizione ufficiale è stata approvata da Papa Gregorio XIII nel 1584. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 29 MARZO 1996
E il candidato torna all’antico. Senza apparizioni TV, si ricorre ai manifesti, comizi e al porta a porta. La campagna elettorale degli aspiranti ad un seggio in Parlamento che ci presentano in Ciociaria. Spese contenute: da 500.000 lire a 100 milioni. Bandite le maxi cene, pochissime le feste in discoteca.
Chiude il reparto di Rianimazione dell’Umberto I. Rivolta all’ospedale del capoluogo. A capo.
Assolda picchiatori per non pagare. Un macellaio fa pestare due anziani coniugi per riprendersi le cambiali. Pontecorvo. Denunciati dai carabinieri il commerciante ed i due fratelli che avevano aggredito i vecchietti. Aveva firmato effetti per 30 milioni di lire a garanzia di un prestito. L’aggressione avvenne in casa dei creditori un mese fa.
Bambina invalida sceglie una scuola, ma il preside dice no. Isola del Liri. Burocrazia senza cuore.
Falso, tre pediatri assolti in appello. Alatri. In primo grado furono condannati a due anni per avere alterato una cartella clinica. Per i giudici i medici non avevano nulla da coprire.
LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 29 APRILE 2026
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