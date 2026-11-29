[E' LA STAMPA BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 29 novembre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 29 novembre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
San Saturnino martire, sulla via Salaria nuova. È uno degli infiniti martiri dei primi secoli. Di Saturnino, originario di Cartagine, parla Papa San Damaso, che ne ricorda l’esilio a Roma a causa della fede sotto l’imperatore Decio e quindi la morte crudele avvenuta nel 304 sotto Massimiano. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI 29 NOVEMBRE 2006
Allarme rapine: colpo in centro. L’unica impiegata minacciata con un coltello e poi chiusa in bagno. Frosinone. Il malvivente ha agito da solo alle 10 di ieri nella sede di Fata Assicurazioni in via Marittima.
Undicimila euro falsi negli slip: arrestate. Due donne, suocera e nuora, bloccate dai carabinieri dopo un controllo.
«Basta con le divisioni è l’ora di costruire». Papetti: «Gli obiettivi: distretti industriali, prodotti tipici e rapporto con l’università». Il programma del presidente della Camera di Commercio presentato insieme all’assessore regionale De Angelis.
Il sindaco chiede più libertà per costruire. Sora. Presentata alla Regione la richiesta di ridurre il vincolo paesistisco.
Studenti in tribunale, ma solo per crescere. Sabato a Cassino simulazione di un processo per violenze allo stadio. L’iniziativa fa parte del progetto triennale “Educhiamoci alla legalità e alla solidarietà” promosso dalla Provincia.
«Il Frosinone non va sottovalutato». L’allenatore Reja non vuole sentire parlare di turno favorevole per la capolista.