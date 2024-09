Le Prime Pagine dei giornali di domenica 29 settembre 2024

La Lega in conclave per ufficializzare la sua posizione in regione Lazio dopo l’ipotesi di accordo tra FdI e Forza Italia. A Ciacciarelli la Protezione Civile ma la sua Urbanistica a Pino Simeone che entrerebbe al posto di Schiboni. Ma niente terzo assessore. Resta l’ipotesi di FI in appoggio esterno. Sindaco del Capoluogo e presidente della Regione possono governare comunque, ma sanno entrambi che ritrovare una quadra sarà fondamentale