Le Prime Pagine dei giornali di domenica 3 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 3 agosto 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Lidia, discepola di San Paolo. La sua abitazione fu la prima chiesa in Europa fondata da S. Paolo. Quando l’Apostolo mette piede a Filippi in Macedonia, trova ospitalità in casa di Lidia, commerciante di porpora, neoconvertita al Vangelo con tutta la famiglia. La sua storia si trova nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli. (Leggi Tutto…).

I TITOLI DI SABATO 3 AGOSTO 2024

Fiamme tra le abitazioni:famiglie evacuate a Fumone. Ustionati due vigili del fuoco, mezzi bruciati e decine di ettari in fumo. L’allarme è scattato alle 15 sulla Provinciale vicino la chiesa della Madonna delle Grazie.

Valle del Sacco, il punto sulle analisi: luci e ombre dal confronto in Regione. Luci e ombre sulle prime analisi e bonifiche nel Sito d’interesse nazionale della Valle del Sacco. Le rilevano Retuvasa, Rete per la tutela territoriale, e Legambiente Anagni dopo la recente presentazione dello stato di attuazione dell’accordo di programma tra Ministero dell’ambiente e Regione Lazio.

Va al Santuario a Canneto e scompare nel bosco. Ore di paura per un uomo di 51 anni di Sant’Ambrogio sul Garigliano. Ricerche in tutta la Valle: attivata l’unita di coordinamento.

Domani sera suona l’Orchestraccia San Biagio fra musica e teatro. La celebrazione estiva per il patrono.

Frosinone, test di lusso: c’è la Lazio. Stasera allo “Stirpe” l’amichevole con i biancocelesti. Mercato, altro innesto per l’attacco: arriva Begic in prestito.

