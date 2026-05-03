Le Prime Pagine dei giornali di domenica 3 maggio 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 3 maggio 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 3 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Santi Filippo e Giacomo il Minore, apostoli. Entrambi tra i Dodici Apostoli vicini a Gesù, sono ricordati lo stesso giorno perché è quello in cui le rispettive reliquie, nel VI secolo, furono portate da Ierapoli e da Gerusalemme a Roma nella chiesa che oggi si chiama dei SS. Apostoli. Tutti e due sono morti da martiri. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 3 MAGGIO 1996

La rivolta dei 40.000. Caos dal 1 giugno con il nuovo orario. Nessuno ha avvertito il Cotral per organizzare le coincidenze con i bus. Utenti inferociti contro l’abolizione di numerosi treni e degli espressi.

Spunta la camorra nei cantieri per l’alta velocità. Sospetti a Ceprano, Sgurgola e Castro. La Digos indaga su tre pregiudicati sorpresi a dirigere i lavori.

Maxi truffa via computer, coinvolto un ciociaro. Un 36enne di Arpino, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza insieme ad altre 22 persone. tra le vittime, forse anche la moglie di Dini.

Superstrada, ultimi 7 chilometri. Finalmente all’inizio dell’estate verrà aperto il tratto Sora-Balsorano, la cui ultimazione è stata ritardata da una frana. La Frosinone-Avezzano sarà completata a luglio dopo 25 anni di lavori. Sono intanto in corso tutti i collaudi dei viadotti, dei ponti e degli svincoli da parte dell’impresa Irti dell’Aquila.

Alatri, le classi sono poche. Il liceo dei vip verso il ridimensionamento. Tagli in vista al “Conti Gentili“.

Pontecorvo, maxi rissa tra cinque fratelli. È accaduto il 1 maggio in pieno centro: tutti feriti. Tre subito arrestati, gli altri due sono fuggiti. In caserma uno ha anche tentato di aggredire un carabiniere.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI DOMENICA 3 MAGGIO 2026

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