Le Prime Pagine dei giornali di domenica 3 novembre 2024

San Martino di Porres, religioso domenicano. Il primo santo afroamericano nasce a Lima (Perù) nel 1579. Frate domenicano, erborista e guaritore, incarna le tre culture che formano l’America Latina, ovvero india, spagnola e africana, espressione viva delle opere di misericordia. La Chiesa lo ricorda il 3 novembre. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 1994

Volevano truffare Arafat. Si allarga l’inchiesta sui falsari, ieri sera ha fermato un quarto uomo. Il rinvenimento di dollari contraffatti allarma l’ambasciata americana che allerta la polizia federale. Sequestrati quadri di dubbia autenticità forse uno degli indagati sperava di potergli raffinare a dei principi arabi. Si indaga su un furto da 80 miliardi.

Proteste in stazione, diventa un’impresa comprare il biglietto. L’ultima trovata delle ferrovie. Gli effetti della riforma. Disagi nelle ore notturne a Frosinone e Cassino. Il caso di Anagni, dove l’unica rivendita è lontana dallo scalo

Scuolabus, in nove a giudizio. Trasporto alunni. Riprende domani il processo agli ex amministratori del capoluogo. Alla sbarra quattro ex sindaci e cinque ex assessori per presunti favoritismi nell’affidamento dell’appalto alla Paglia. Gli imputati negano.

Inquinamento a ruota libera. Rifondazione comunista accusa la Provincia di non fare niente. Aziende che avvelenano l’aria e l’acqua, scarichi abusivi dovunque, decine di controlli non effettuati. Lo speciale comitato provinciale non si muove, ma il presidente Testani ribatte che stanno attivandosi e che manca il personale.

Calunnia, negoziante a giudizio. Con la sua denuncia fece arrestare il sindaco di Trevi nel Lazio. Riferì alla polizia di essere vittima di richieste di tangenti da parte del primo cittadino. Ma l’accusa si rivelò infondata.

