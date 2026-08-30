Le Prime Pagine dei giornali di domenica 30 agosto 2026

[PAROLA AI TECNIC] L’allenatore del Frosinone resta con i piedi per terra: “Risultato troppo pesante per una Fiorentina che ha avuto occasioni e colpito 2 pali. I ragazzi hanno messo coraggio, attenzione e un’interpretazione giusta correggendo gli errori commessi contro la Juve. Dedico i 3 punti a Gianluca Papini morto l’altra notte”. La delusione di Grosso: “Troppo fragili e insicuri”