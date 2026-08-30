Le Prime Pagine dei giornali di domenica 30 agosto 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 30 agosto 2026
*
Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 30 agosto 2026
*
IL SANTO DEL GIORNO
SS. FELICE, SACERDOTE, E ADAUTTO, MARTIRI, SULLA VIA OSTIENSE. Identificati come fratelli dalla tradizione, sepolti nel cimitero di Commodilla, un’antica Passio racconta che all’epoca di Diocleziano, mentre il presbitero Felice veniva portato al martirio, si aggiunse lungo la via (Adautto = aggiunto) un tale che si dichiarò cristiano e ne condivise la sorte. (Leggi tutto).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI 30 AGOSTO 1996
Una trappola da 80 milioni. Sospesi l’investigatore privato ed il finanziere che hanno teso il tranello. Alatri. Complotto di famiglia per una bimba contesa. La suocera confessa: “Pagai un detective per incastrare mio genero”. La donna rivela che voleva togliere la nipote all’avvocato Ciccarelli perché non le piaceva l’ambiente.
“Sono i soldi di Brusca”: lui abbocca e consegna 50 milioni. Finti mafiosi reggirano imprenditore. Appuntamento sull’Autostrada del Sole per riciclare 200 milioni: nella valigetta banconote false.
Boss della Ndrangheta a spasso in città. Cassino. Gli investigatori sospettano che stesse riciclando denaro sporco. Espulso per 3 anni. Sorpreso da una pattuglia della polizia si é giustificato: “Sono venuto per affari”.
Acqua e fogne, stop al mega appalto. Accolto il ricorso degli ecologisti, il piano torna in Consiglio comunale. Cassino. Sul progetto da 18 miliardi, la Giunta comunale non aveva sentito la Consulta dell’Ambiente. L’esposto presentato dall’associazione Fare verde è stato ritenuto fondato dalla Scael. Il presidente Avella: “Il nostro parere era obbligatorio”.
L’ex cartiera Boimond rinasce dalle ceneri: in arrivo 200 posti. Isola del Liri. Il ministro Visco ha firmato la vendita. L’amministrazione comunale rileva la struttura per 1,3 miliardi di lire e ora potrà dare il via al piano di riconversione.
Traffico caos, il comune. Comune usa il pugno duro. Per evitare ingorghi, i fornitori di negozi e alberghi di Fiuggi dovranno scaricare le merci in orari stabiliti.
Il Comune tarda a pagare, la curia presenta il conto. Il Comune di Isola del Liri non paga e la curia per avere i soldi che le spettano decide di ricorrere alla carta bollata.
Scuola di pomeriggio, il comune snobba i corsi. Ferentino. I direttori didattici protestano con il commissario prefettizio. La crisi politica e le elezioni anticipate rischiano di compromettere l’avvio delle previste attività di tempo libero.
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI DOMENICA 30 AGOSTO 2026
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.