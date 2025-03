Le Prime Pagine dei giornali di domenica 30 marzo 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 30 marzo 2025

San Giovanni Climaco, abate del Sinai. Asceta e monaco, formatosi nel monastero del monte Sinai, vive per lo più da eremita, senza però trascurare il prossimo. Da abate della comunità monastica d’origine scrive grandi opere dottrinali; la più nota è “La Scala del Paradiso”. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDÌ 30 MARZO 2024

Inferno in casa per una ragazzina. Genitori indagati. Denuncia choc della vittima. Botte e umiliazioni dalla madre, mentre il papà restava a guardare.

Bilancio, nessuna sorpresa la maggioranza torna unita. Il piano finanziario passa all’unanimità dopo le tensioni, ok agli emendamenti. Ora il rimpasto. Forza Italia: «Necessario confronto per valutare le prossime azioni».

Operazioni anche il sabato addio attese in chirurgia. La situazione nella Asl, ridotte le liste per visite ed esami da svolgere in urgenza. Difficoltà per gli appuntamenti brevi o programmati. Savo: «Più posti letto».

Stellantis, confronto sulle uscite incentivate. Landini che il 4 aprile sarà a Cassino

annuncia lo sciopero: «Si deve cambiare». Fari puntati sull’indotto, alla Lear, tagli del 50 percento al personale.

Frosinone, difesa: vietato sbagliare. Oggi (ore 15) la sfida al “Ferraris”: decisiva sarà la capacità della retroguardia di contenere il temibile attacco del Genoa. Fondamentali anche le magie di Soulè ringalluzzito, dopo un periodo opaco, dalle prodezze nella nazionale argentina.

