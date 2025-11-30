Le Prime Pagine dei giornali di domenica 30 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 30 novembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Andrea Apostolo. Ricordato il 30 novembre, Sant’Andrea Apostolo è il Santo Patrono della Chiesa Ortodossa di Costantinopoli. Fratello di Simon Pietro, tra i santi si distingue per essere stato il primo ad essere chiamato da Gesù ed aver trovato il martirio su una croce decussata. É protettore dei pescatori. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE 1995

Blitz dei carabinieri nei cimiteri. Coinvolti i primi cittadini di Pontecorvo, Roccasecca, Castrocielo, Aquino e Colle San magno. Denunciati 12 sindaci per l’incenerimento di bare e vestiario dei defunti. Nel rapporto alla magistratura segnalati anche nove custodi per l’inosservanza delle norme sullo smaltimento dei rifiuti.

Frosinone, crisi in comune: il sindaco Fanelli fa marcia indietro. Restituite le deleghe agli assessori. Restano irrisolti i problemi dei rapporti tra gruppi di centrodestra.

Il CSM designa Ottavio Archidiacono al vertice della Procura. La commissione incarichi del Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato l’attuale procuratore capo presso la Pretura di Frosinone al vertice della Procura presso il Tribunale del capoluogo.

Dateci l’area e vi realizzeremo un Palasport. In teoria l’impianto potrebbe aprire già tra 12 mesi e il Comune di Frosinone tra quarant’anni diventerebbe proprietario di una struttura senza avere sborsato una lira. La Multimedia Sport di Frosinone, un gruppo privato composto da 15 soci, ha infatti chiesto ufficialmente al sindaco Paolo Fanelli di poter realizzare un palazzetto in un’area vicina allo stadio Casaleno.

Nomadi, la paura raddoppia. Ancora proteste per la struttura d’accoglienza che la Protezione civile sta realizzando ad Aquino. Da 500 a 1000 i rom destinati in Ciociaria, S.O.S. dei sindaci. Vertice in prefettura. La protezione civile garantisce: “Arriveranno solo 60 famiglie“. I primi cittadini però non credono alle promesse.

La regione conferma solo la chiusura del reparto di medicina. A Ceprano vertice sull’ospedale. Saranno invece potenziati i poliambulatori, radiologia e analisi.

Il Comune di Alatri in balia dei ladri. È l’ottavo furto in pochi mesi. Presi di mira i computer. Pesanti i danni per la città: molti servizi resteranno fermi sino alla riattivazione delle apparecchiature.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025

