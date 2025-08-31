Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 31 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 31 agosto 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo, discepoli del Signore. Sono ricordati insieme Giuseppe d’Arimatea, membro del Sinedrio, e Nicodemo, fariseo che difese Gesù davanti ai sacerdoti: come ricorda il Vangelo, raccolgono il corpo di Gesù dalla Croce, lo avvolgono nel Sacro Lino e gli danno sepoltura. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì’ 31 AGOSTO 1995

“Hai il cancro ti licenzio“. Sora. Annarita, quarant’anni, madre di due figli e malata dal 1993, comparirà in udienza l’8 novembre. Dipendente di un supermercato si rivolge al pretore del lavoro. Gli avvocati chiedono che il magistrato si esprima contro la norma che regola il periodo di malattia dei lavoratori.

Gli affitti stracciati nel palazzo Inps, il sindacato accusa. Molti inquilini nel frattempo vorrebbero riscattare gli appartamenti.

Moria di pesci, arrivano i vigili. Dopo il vergognoso scaricabarile per rimuovere le carcasse in stato di decomposizione.

“I medici ci hanno solo svenato“. Dramma della follia a Ferentino. Parla il figlio della donna accusata di avere strangolato la figlia. Curzio Pratillo si sfoga: “Tante sedute mai alcun giovamento“.“ Le ultime due visite ci sono costate ben 900.000 lire. Molto più serio invece è stato un prete esorcista venuto a Casa“.

“Mettete da parte la vergogna e fidatevi di noi“. Appello degli psichiatri della Usl. De Marco: “Troppi colleghi speculano sui drammi dei pazienti“.

“Avete strumentalizzato Marina“ Anagni, la donna segregata in casa. L’ex assessore accusa l’attuale giunta di inefficienza in mania di protagonismo.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI DOMENICA 31 AGOSTO 2025