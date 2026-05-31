Le Prime Pagine dei giornali di domenica 31 maggio 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 31 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 31 maggio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Felice da Nicosia. Analfabeta ma “dottore” in umiltà. San Felice da Nicosia è un frate cappuccino della prima metà del ‘700. In convento fa il portinaio, il calzolaio, l’infermiere. Fuori il questuante, insegna catechismo ai bimbi, per tutti ha una parola buona. Muore nel 1787, canonizzato nel 2005 da Benedetto XVI.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 31 MAGGIO 1996

Il Procuratore blocca il supertreno: gli espropri sono illegittimi. Nuovo stop ai lavori per l’alta velocità. Il ricorso era stato presentato da un gruppo di cittadini di Castro dei Volsci. Decisiva la testimonianza dei carabinieri. Il magistrato ha appurato che nonostante fosse stata adottata la procedura d’urgenza per occupare i terreni, l’Iricav in dieci mesi non ha eseguito alcuna opera.

Traffico, caos in città. Ancora non c’è un piano di intervento. A giugno scadono i termini di legge.

Minacce di morte per 3 milioni. Arrestato dalla polizia giovane e di Ceprano che ricattava un benzinaio.

Giustizia-lumaca. In un anno 2500 cause irrisolte davanti ai giudici di pace del capoluogo. La maggior parte delle controversie riguarda gli incidenti stradali e i mancati pagamenti ai fornitori. Gravissime le carenze di personale mentre in molti hanno rinunciato al mandato. “Si affrontano troppe rogne, ma con poche gratificazioni”.

Polo e Ulivo uniti da un obiettivo comune: far cadere il sindaco. A Sora presentata una mozione di sfiducia.

Tenta di strangolare la moglie, arrestato agente di commercio. A Veroli dopo la separazione avvenuta a ottobre.

Comune, assessorato conteso e lite tra Rifondazione e Pds ad Anagni. Situazione di stallo in Comune, aspettando che si conosca il nome del nuovo assessore all’urbanistica.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 31 MAGGIO 2026

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