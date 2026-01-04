Le Prime Pagine dei giornali di domenica 4 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 4 gennaio 2026.

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Angela da Foligno. É una delle più grandi mistiche della storia della Chiesa alla cui spiritualità attinsero giganti della fede come Teresa d’Avila ed Elisabetta della Trinità. Sant’Angela da Foligno, la cui memoria ricorre il 4 gennaio, è stata canonizzata per equipollenza da Papa Francesco nel 2013. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 4 GENNAIO 1996

Piedimonte, la paura corre sui binari. Dai ferrovieri un coro di accuse: “Stazione e impianti sono ad alto rischio“. Dopo l’incidente in cui ha perso la vita il macchinista Enrico Ugolini, permangono gravi le condizioni del collega Mario Viola. Dai primi accertamenti è emerso che lo scontro potrebbe essere stato causato da un guasto ai freni della locomotore in fase di manovra.

Forza Italia: “I gruppi sceglieranno gli assessori“. Crisi in comune. Come si risolverà la crisi al Comune capoluogo? Nessuno vuole fare pronostici. Nemmeno il sindaco Paolo Fanelli vuole vestire i panni del mago.

Acqua, diecimila utenti nel mirino. Gli Aurunci spediscono il conto per i canoni non pagati dal 1990 al 1993. Una valanga di bollette sta inondando i 73 comuni serviti dal Consorzio. Gli enti devono 7 miliardi. I responsabili avvertono: “Se qualcuno ha già pagato dovrà esibire le ricevute, andremo fino in fondo per recuperare i crediti“.

Agricoltura, 12 progetti per 11 miliardi. Dal consorzio Valle del Liri. L’ente di bonifica punta sulla migliore qualità della produzione.

Scontro in tv tra sindaco e minoranze. Alatri. Un anno di amministrazione. Cittadini: “Nel 1995 svolte 77 gare di appalto per opere pubbliche“.

Alta velocità, sbancamenti selvaggi a Castro, in pericolo un’abitazione. Le piogge ed il transito di camion e mezzi pesanti hanno distrutto le strade, isolando un’intera frazione.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 4 GENNAIO 2026

