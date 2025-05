Le Prime Pagine dei giornali di domenica 4 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 4 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Antonina, martire di Nicea. Probabilmente originaria di Nicea, in Bitinia – l’attuale Turchia – Sant’Antonina subisce il martirio durante le persecuzioni cristiane volute da Diocleziano. Dopo essere stata imprigionata per due anni, subisce le più crudeli torture prima di essere bruciata viva proprio nella sua città natale. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 4 MAGGIO 1995

Ballottaggio di famiglia. L’altra faccia delle elezioni. Vigilia infuocata per i congiunti di Gentile, Annunziata, Schietroma e Fanelli. Ansie e speranze in casa dei candidati per la sfida di domenica. Solo la moglie di Gentile non avrebbe voluto che il marito si candidasse. L’onorevole Augusto Fanelli: “Lunghi, solo un parente ingrato“.

Alte temperature nei magazzini Usl: medicine guastate. I refrigeranti finivano negli uffici. Continua l’indagine dei carabinieri del NAS sugli sperperi di denaro pubblico. Passati al setaccio tutti gli acquisti degli ultimi due anni.

Appalti elettorali sotto inchiesta. Ad Ausonia un amministratore avrebbe promesso opere pubbliche in cambio dell’appoggio alle elezioni. Voto di scambio e tangenti: chiesto processo per ex sindaco e tecnico. Secondo l’accusa sarebbero stati promessi lavori per 63 miliardi. Un architetto avrebbe preteso soldi per accelerare le pratiche.

Giudici di Pace, si parte senza aule, mobili e personale. A Cassino fioccano le rinunce. Primo giorno tra le polemiche: non ci sono sedie e tavoli, in alcune località mancano anche i locali e gli addetti sono meno del previsto.

La rivolta dei genitori separati dai figli. Oggi nel capoluogo la manifestazione con il camper della solidarietà.

