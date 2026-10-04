Le Prime Pagine dei giornali di domenica 4 ottobre 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 4 ottobre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 4 ottobre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
San Francesco d’Assisi. E’ tra i santi più amati. Ricordato il 4 ottobre, da 800 anni San Francesco d’Assisi è un faro per la Chiesa per la piena adesione al Vangelo che gli rese il nome di “alter Christus”, la scelta della povertà per incontrare il Signore, l’amore a Dio Padre e ai fratelli, il rispetto del creato. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE 2006
«Poveri in aumento, niente tagli». Allarme dal Comune di Frosinone. I disoccupati sono arrivati a quota undicimila. Le famiglie bisognose di assistenza sono passate da 120 a 600. Le iniziative delll’assessorato
Giovane muore investito alle Canarie. Francesco Fenicchia di Anagni è stato travolto mentre camminava sul marciapiede.
“Vdc”, inizia l’era del plasma e dei condizionatori. Avviata la riconversione industriale dell’ex Videocolor. La produzione a regime nel 2007. Ampie garanzie sul mantenimento dei 1.400 posti di lavoro. Sindacato soddisfatto: «Gli operai stanno facendo sacrifici rimettendosi in discussione».
Un nuovo acquedotto per 60 comuni. Progetto dell’Acea, ma il sindaco di Trevi avverte: «Vogliamo garanzie». L’impianto dovrebbe sorgere nel nord della Ciociaria per erogare 600 litri d’acqua al secondo.
La spunta Zeman, non si gioca più. Rinviato al primo novembre l’anticipo di venerdì tra il Frosinone e il Lecce.