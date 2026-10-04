Le Prime Pagine dei giornali di domenica 4 ottobre 2026

Ci sono alcune scelte che sembrano innocue e passano sotto silenzio. Ed invece producono effetti devastanti. Ad Anagni c’è stata la riattivazione del sito del termocombustore per cui è in corso un’autorizzazione AIA in regione, riservata agli impianti più inquinanti. Tutto ciò è avvenuto nel silenzio soprattutto del Consiglio comunale e dopo che nel 2021 il sindaco e la maggioranza attuale approvarono il divieto sul territorio comunale per qualunque impianto di trattamento di rifiuti e non potenzialmente nocivi