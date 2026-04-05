Le Prime Pagine dei giornali di domenica 5 aprile 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 5 aprile 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 5 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Vincenzo Ferrer, sacerdote domenicano. Spagnolo, insigne predicatore – non a caso domenicano – durante il grande Scisma d’Occidente iniziato nel 1378, San Vincenzo Ferrer si adopera molto per l’unità della Chiesa e il miglioramento dei costumi. Morto in viaggio, viene canonizzato nel 1458 da Callisto III. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 5 APRILE 1996

“Bloccate l’appalto, è illegittimo“. Rifondazione comunista: “Troppe irregolarità nella gestione della Usl“. In un dossier evidenziati i punti oscuri della gara da 186 miliardi per realizzare due nuovi ospedali. Alla Regione verrà chiesto di congelare subito i finanziamenti e di revocare l’affidamento dei lavori.

La solidarietà ha vinto. Martedì Patrick lascerà l’ospedale. Raccolti i soldi per l’assistenza. Al giovane albanese è stato asportato l’intestino.

Palpeggiò una ragazza, condannato. Quattordici mesi a un ferroviere che abusò di una minorenne di Fiuggi. Fece avances in treno.

Credito, processo alle banche. Gli industriali: “Qui gli interessi sono superiori di tre punti rispetto al nord“. I bancari replicano le accuse: “Nel centro sud i rischi sono molto più alti e gli imprenditori meno affidabili“. Augusto Pigliacelli: “Il rapporto tra il sistema impresa e gli istituti di credito in Ciociaria non è assolutamente confortante“.

Riciclaggio dei rifiuti, l’impianto è partito tra mille polemiche. A Colfelice oggi ispezione della regione.

Belle arti in agonia, studenti in fuga. Futuro sempre più incerto per uno dei più prestigiosi istituti della Ciociaria. Accademia senza pace.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 5 APRILE 2026

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