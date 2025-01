Le Prime Pagine dei giornali di domenica 5 gennaio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 5 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni N. Neumann, vescovo di Filadelfia negli Stati Uniti. Sacerdote boemo vissuto negli Stati Uniti (1811-1860), svolge il suo ministero tra i poveri e i migranti, dormendo e mangiando poco. Entra tra i Redentoristi e viene nominato vescovo di Filadelfia dove costruisce chiese e scuole, soprattutto nelle periferie. Scrive un catechismo per i giovani. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDI’ 5 GENNAIO 1995

La gente boccia la giunta. Da un nostro sondaggio 65 cittadini su 100 la giudica mediocre. Iniziativa in contemporanea con la conferenza del sindaco del capoluogo per il bilancio di fine anno. Le critiche sono sempre le stesse: mancanza di parcheggi, strade mal tenute, giardini, il costo eccessivo dell’acqua per le gravissime perdite.

Con 1500 firme chiedono un centro sociale. Giovani del capoluogo al sindaco. Con garbo, senza minacciare occupazioni di sorta, esprimendo il disagio di non avere un luogo di incontro, l’iniziativa di alcuni studenti.

Difensore civico, Uil all’attacco. I comuni sociali senza ufficio informazioni né legale del cittadino. Il sindacato contro i sindaci che lasciano disarmata la gente di fronte alle pubbliche amministrazioni.

Miliardi per l’ospedale. Ceccano, vertice per scongelare i finanziamenti. Il Comune chiede un incontro urgente con regione e Usl per salvare il presidio attraverso il trasloco dell’ex psichiatrico da ristrutturare.

Iannarilli ci riprova, in corsa per la Regione. Alatri. Candidato di Forza Italia. L’imprenditore di Alatri che alle amministrative del giugno scorso scese in campo con Forza Italia per contendere all’indipendente Patrizio Cittadini la carica di sindaco e fu sconfitto per sui 48 voti. Ora intende saltare a pie’ pari dall’aula del Consiglio comunale a quella di via della Pisana sede della Regione Lazio.

Anagni, Comune: continuerà domani il chiarimento con Rifondazione. Quattro ore abbondanti di discussione per decidere se Rifondazione comunista ad Anagni dovrà rimanere o meno in maggioranza con Repubblicani, Pds, Socialdemocratici, Socialisti e civici.

