Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 5 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 5 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA, SACERDOTE, FONDATORE DEI BARNABITI. In soli 36 anni di vita fa compiere un balzo avanti alla Chiesa del ‘500. Antonio Maria Zaccaria fonda i Chierici di San Paolo, le Angeliche di San Paolo – primo esempio di suore fuori clausura – e i Maritati di S. Paolo, gruppo di laici sposati dediti al Vangelo. Accusato di eresia, Roma lo assolve. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDÌ 5 LUGLIO 1996

Furti nei negozi, allarme al 113. La polizia aumenta le volanti ed i servizi di sicurezza per i commercianti. Nei primi sei mesi sono diminuiti i colpi in appartamenti e le rapine nel capoluogo. Ora presi di mira gli esercenti. Il Questore intanto ha fatto inserire su Internet tutte le informazioni per agevolare il disbrigo delle pratiche ai cittadini.

Contenzioso gas la proposta Italcogim non convince. Il Comune chiederà molto di più. Per il rinnovo del contratto offerti 60 km gratuiti di rete e 3 miliardi di lire.

Henkel, indagati due dirigenti. Secondo la denuncia di due sindacalisti e altri avrebbero preteso tangenti per assumere impiegati. I due avrebbero negato alla polizia ogni accusa. Controlli bancari.

Archiviato il caso Banca industriale del Lazio ora l’inchiesta è sull’usura. Ceneri di una maxi inchiesta per tre nuovi filoni di indagine.

Giubileo, miliardi e veleni. Fanelli e Cacciola invocano Di Pietro per fermare l’intesa Rutelli – Badaloni. Amministratori ciociari dell’Ulivo e del Polo uniti nel contestare la Regione: “Solo le briciole in Ciociaria“. Ordine del giorno di protesta dalla Provincia. Il consigliere regionale Iannarilli: “Oggi in commissione dovranno spiegare le bocciature“.

Patto per lo Sviluppo, Cgil all’attacco: “No ad intese separate“. Rotti i rapporti con Cisl e Uil. Caruso chiede che si discuta solo in Provincia su impegni precisi.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI DOMENICA 5 LUGLIO 2026

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