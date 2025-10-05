Le Prime Pagine dei giornali di domenica 5 ottobre 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 5 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 5 ottobre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Faustina Kowalska. Tra i Santi che hanno fatto della misericordia la loro missione di vita, c’è certamente Santa Faustina Kowalska, l’umile suora polacca alla quale Gesù stesso ha affidato il messaggio della Divina Misericordia e il compito di diffonderne il culto. La chiesa la ricorda il 5 ottobre. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 5 OTTOBRE 1995

Usl, un appalto che scotta. Acquisiti dalla polizia, presso la struttura sanitaria, gli atti relativi ai lavori per un importo di 186 miliardi. Interrogato l’ingegner casini che ha sollevato dubbi sulla gara. L’assessore regionale alla sanità Lionello Cosentino ha comunicato che sul caso sarà aperta una inchiesta interna.

False invalidità. Avviate indagini negli enti pubblici. I primi accertamenti alle poste.

Un ricatto a luci rosse, marito alla sbarra. Si incontravano a Latina, a via Pers Hikaru, pensando che bastassero 40 chilometri per conquistarsi qualche momento di tranquillità. Lui un geometra di quarant’anni già assessore del Comune di Terracina, lei sposata a Ceccano, qualche anno di meno r un matrimonio ormai a rotoli.

E’ guerra contro la camorra. Le indagini sull’attentato di Veroli e sui furti di mobili antichi a Vallecorsa portano tutte in Campania. Il colonnello Murgia lancia l’allarme contro le infiltrazioni. Per intimidire la malavita ha usato bombole del gas, sistema tipico della criminalità organizzata.

I familiari rivelano: in passato Renato era stato minacciato. A Cassino le indagini sul delitto Lena.

Inizia lo smantellamento dell’ospedale. A Ferentino domani vertice tra il sindaco e l’assessore regionale.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 5 OTTOBRE 2025