Le Prime Pagine dei giornali di domenica 6 luglio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 6 luglio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Maria Goretti, vergine e martire. Una martire della purezza. La piccola Maria Goretti, ricordata il 6 luglio, è morta all’inizio del XX secolo per difendere la sua castità da un aggressore, perdonato prima di spirare. Questi si convertì, una volta scontata la pena, riconciliandosi con la famiglia della bambina. (Leggi qui).

I TITOLI DI SABATO 6 LUGLIO 2024

Truffa con gli incidenti falsi. Quattro arresti e 47 indagati dopo il suicidio di un anno fa dell’avvocato Andrea Dini. Contestata l’associazione per delinquere: «Il raggiro attraverso il suo studio legale».

Crisi in maggioranza, Piacentini ora al bivio: ipotesi dimissioni. Forza Italia verso l’appoggio esterno dopo il rifiuto di Mastrangeli di azzerare la giunta: l’assessore al bilancio potrebbe essere costretto a fare un passo indietro.

Appalti con il trucco, il ruolo di De Vellis. L’imprenditore ciociaro era un punto di riferimento per il generale Liporace. Aziende a disposizione per consentire di raggiungere il minimo di inviti alle gare.

Cassino. Medico in ferie, salta l’esame: «Ritorni l’anno prossimo». Prenota una prova da sforzo post infarto, gli danno appuntamento dopo un anno, va all’appuntamento, ma non trova il medico perché è in ferie. Riprenota l’esame ma glielo fissano dopo un anno. Sembra quasi un ritornello, ma è la vera odissea di un uomo di Alatri che, per fare l’esame che gli ha richiesto il medico dovrà impiegare oltre due anni.

Il Frosinone in ritiro, la carica del capitano. Da domani la preparazione a Fiuggi, il 2 agosto l’amichevole con la Lazio. Mazzitelli: «La retrocessione fa ancora male, ma ora ritroviamo l’entusiasmo».

E PRIME PAGINE DI DOMENICA 6 LUGLIO 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 6 luglio 2025.