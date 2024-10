Le Prime Pagine dei giornali di domenica 6 ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 6 ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Bruno di Calabria, Sacerdote, fondatore dei Certosini. Bruno o Brunone sembra indirizzato verso i vertici della vita ecclesiastica ma lascia tutto per la vita eremitica, fondando una comunità a Chartreuse, in Francia. Trasferitosi malvolentieri a Roma per obbedienza al Papa, tornerà alla vita in solitudine in Calabria, dove muore nel 1101. Leggi qui.

I TITOLI DI GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 1994

La città affoga nel traffico. A Frosinone mancano i parcheggi, il Comune non muove un dito. Le inefficienze degli amministratori scaricate sui cittadini: fioccano multe per sosta selvaggia.

Sgravi aboliti, provincia ricorre al Tar e all’Alta Corte Europea. Vertice con Imprenditori ed i sindacati. Il presidente Domenico Testani ha garantito che entro 10 giorni verranno inoltrate le istanze. Intanto i rappresentanti degli industriali hanno sollecitato interventi urgenti per le infrastrutture.

Appalti in comune, 8 a giudizio. A Cassino sei imputati hanno chiesto il rito abbreviato. Sotto accusa l’ingegnere capo, sei assessori, un costruttore. Rispondono tutti di abuso d’ufficio.

Guerra a mattone selvaggio. Cento abusivi denunciati e 5 cantieri sequestrati. Cassino. Offensiva del Comune contro le costruzioni fuori legge in continuo aumento. Altri 50 piccoli manufatti sono stati sigillati dai vigili urbani. Ancora nessuna domanda per il nuovo condono.

Picchetti alla Gimet. Sciopero alla Recoaro: 140 i posti a rischio. Autunno caldo nelle fabbriche. Stanno per partire 90 lettere di licenziamento per i lavoratori dello stabilimento tessile frusinate. Tensione a Castrocielo: la Sanpellegrino vuol chiudere l’azienda. Martedì manifestazione nel capoluogo.

Ex cartiera in affitto, oggi si decide. Isola del Liri. Una via d’uscita dopo il buco da 5 miliardi. Questa mattina, al Ministero del Lavoro, la firma per cedere le 3 centrali della Crdm. Se ne discuterà anche in consiglio.

