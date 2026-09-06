Le Prime Pagine dei giornali di domenica 6 settembre 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 6 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 6 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Zaccaria, profeta. È il penultimo dei Profeti minori, Zaccaria. Inizia il suo ministero nel 520 a.C. e vive il periodo della ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Le sue parole, tra le più citate della Bibbia dopo Isaia, esortano con visioni e parabole alla penitenza perché si avverino le promesse di Dio. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 6 SETTEMBRE 1996

Scuole a rischio, nessuno si muove. Al limite dell’agibilità quasi tutti gli istituti superiori della provincia. Gran parte delle elezioni si continueranno a tenere in appartamenti presi in affitto. Decine le succursali. L’assessore Oreste della Posta: “Già paghiamo 7 miliardi per i fitti, per la manutenzione ci restano solo pochissime decine di milioni milioni”.

Accordo quasi fatto, la Permalex alla famiglia Veneruso. Nuove prospettive per 350 lavoratori.

Medico sotto accusa. Si allarga l’inchiesta sul dottore di Amaseno denunciato per truffa e falso. Un suo collega ammette di averlo aiutato anche se in buona fede.

Ex Winchester, rotte le trattative. Gli operai picchettano i cancelli. Vertenze infuocate. Il gruppo conferma la volontà di licenziare 65 dipendenti.

Tuffo galeotto, Mastrangeli stregato dal topless di Lilian. È abbronzatissima. Ostenta un topless mozzafiato sulla spiaggia dorata di Porto Cervo. Si tratta della statuaria soubrette brasiliana Lilian Ramos sorpresa dal teleobiettivo del settimanale VIP appena uscito in edicola. In molti la ricorderanno accanto alla coppia Gaspare e Zuzzurro nella fortunata trasmissione televisiva di Rai Tre “Saxa Rubra”. Ma il Vero motivo per il quale Lilian Ramos balzò gli onori della cronaca fu per una foto che la ritraeva senza veli accanto al presidente del Brasile. Ora la bella Lilian appare a fianco all’ex deputato di Forza Italia Riccardo Mastrangeli. “Con lui ballo la macarena“, recita il titolo del servizio.

Debiti a valanga, pur di avere casa. Ben 45 miliardi di mutui contratti dai ciociari per la prima abitazione. La provincia di Frosinone al 14º posto in Italia per l’acquisto degli immobili. Le maggiori richieste dai professionisti.

Randagi sfortunati, la gente non li adotta nemmeno a pagarla. A Fiuggi fallisce il piano del Comune. La giunta aveva offerto 4000 lire al giorno, solo due hanno accettato.

Boss mafiosi sorpresi in un villino. Scarcerati i presunti fiancheggiatori. Gli amici di Don Vincenzo non sono pericolosi.

Ruspe per l’alta velocità scortate dalla polizia. A Castro dei Volsci l’Iricav usa la forza ma degli indennizzi nemmeno l’ombra.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 6 SETTEMBRE 2026