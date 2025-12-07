Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 7 dicembre 2025.

*

*

*

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa. É tra i grandi santi dottori della Chiesa d’Occidente. Vescovo di Milano, inventore degli inni, iniziatore della mariologia, sant’Ambrogio incarna l’ideale del pastore. Ricordato dalla Chiesa il 7 dicembre fu autore di celebri testi liturgici e inflessibile contro l’eresia. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 7 DICEMBRE 2024

Coltellate per un telefonino. Rissa tra ragazzi alla stazione autolinee di piazza Pertini. Un 17enne ricoverato in ospedaleUn autista lo fa salire sul bus e gli evita conseguenze peggiori: gli aggressori lo inseguivano.

“Soffiate” sulle indagini, indagato Del Brocco. Tangenti con i fondi del Pnrr, all’ex assessore di Ceccano contestata la violazione del segreto d’ufficio con la “talpa” che forniva informazioni al tecnico Camillo Ciotoli.

Tav, Cassino “spinge”e la Provincia media. Documento unanime del Consiglio comunale: «La stazione esiste già, è la nostra». Di Stefano scrive alla Regione e propone uno studio: «Evitiamo i campanilismi»

Indotto, 150 operai a casa. «Bloccheremo i Comuni». Ufficializzati i licenziamenti per gli addetti: De Vizia, Trasnova, Logitech e TecnoserviceStellantis non ha rinnovato gli appalti. I lavoratori: «Pronti a tutto, siamo disperati».

Frosinone a caccia del bis. I giallazzurri di Greco, rinfrancati dal primo successo interno, puntano a dare continuità alla buona prova contro il Cesena.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI DOMENICA 7 DICEMBRE 2025

