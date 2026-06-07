Le Prime Pagine dei giornali di domenica 7 giugno 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 7 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 7 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Antonio Maria Gianelli, Vescovo di Bobbio, fondatore delle Figlie di Maria. Vescovo di Bobbio. Nato a Cereta (Liguria, oggi diocesi di Chiavari) il 12 aprile 1789. Fin dall’infanzia manifestò chiari segni vocazionali e spiccata intelligenza. Presentato al Cardinale Giuseppe Spina di Genova, nel 1808 fece il suo ingresso in seminario e nel 1812 fu ordinato sacerdote. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI I TITOLI DI VENERDÌ 7 GIUGNO 1996

La città ora ha paura dei drogati. Dopo il salvataggio di due giovani in overdose da eroina in pieno centro. In crescita, secondo le forze dell’ordine, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo. La cocaina e l’hashish stanno conoscendo un vero e proprio boom. In aumento gli spinelli nelle scuole.

Comprata e rinchiusa. In tribunale l’odissea di Salvatrice. Cassino, processo a un imprenditore La ragazza, 25 anni, presa in Sicilia, viveva in catene

Francesca un inferno senza fine. Nuovo processo in tribunale per le violenze subite dalla ragazza. Ceccano. Dopo la condanna della madre e di tre suoi parenti altri quattordici imputati davanti ai giudici. Il caso fece clamore poiché la Cassazione sottolineò come quegli stupri erano nati in un ambiente familiare malsano.

Quanto è importante una capra? Un quesito che vale un ergastolo. Omicidio di Rolando Gizzi. Iniziato ieri il processo a Dario Bartolomei, accusato di avere ucciso un pastore.

Comune nominato il commissario Sora. Dovrà curare il ballottaggio per rieleggere il sindaco si annunciano polemiche e ricorsi contro la decisione Luigi Gulia ed Enzo Di Stefano si affronteranno a novembre in un nuovo ballottaggio per la carica di sindaco di Sora.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 7 GIUGNO 2026

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