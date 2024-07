Le Prime Pagine dei giornali di domenica 7 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 7 luglio 2024

Santi Pontefici romani. In questa unica data si ricordano tutti i Romani Pontefici venerati, ad oggi, 2021, come Santi (82) e Beati (9). Questa festa celebra la missione di Pietro che continua nei suoi successori, alcuni dei dei quali hanno testimoniato eroicamente il mandato di confermare i fratelli. (Leggi qui).

«Errori scambiati per depistaggi». Mollicone, la difesa dei Mottola: «Non hanno intralciato le indagini, contro di loro clima d’odio». Ieri anche le arringhe di Quatrale e Suprano: «Sono innocenti». Oggi ultima udienza, poi il verdetto.

Zona industriale del capoluogo, passo per la riqualificazione. Inaugurata la rotatoria all’altezza della strada Asi 4. Presente anche il governatore del Lazio, Zingaretti.

Scontro tra auto e moto, poi l’incendio. Ferito centauro tedesco che stava partecipando alla terza tappa della Milano-Taranto riservata alle due ruote d’epoca. Lo schianto sulla Casilina sud: l’uomo ha riportato gravi fatture. Illesa la persona che si trovava sull’altra vettura.

Boschi sott’assedio, altro giorno di fuoco e devastazione. Val Comino, le fiamme non si fermano: allarme anche per l’area del Parco. Mezzi aerei in azione. «Incendio doloso».

Frosinone, il saluto di Ricci. Il centrocampista si è trasferito al Karagumruk di Pirlo: «Ai giallazzurri auguro il meglio». Sesto giorno di ritiro: per i canarini possibile allenamento congiunto con la Roma a Trigoria.

