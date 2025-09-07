Le Prime Pagine dei giornali di domenica 7 settembre 2025

[E' LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 7 settembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Regina, vergine e martire. Originaria di Alise, Regina è figlia di Olibrio, un capo della Gallia, nel III secolo. Rimasta orfana di madre, si converte al cristianesimo e subirà il martirio proprio dal padre che, pagano, preferisce ucciderla giovanissima piuttosto che subire la vergogna di avere una figlia cristiana. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE 1995

I Comuni: “Siamo pronti”. A differenza degli istituti superiori, per le medie e le elementari non dovrebbero esserci problemi. Scuole: assessori ottimisti, malgrado i cantieri ancora aperti. Lunedì al suono della campanella in alcuni edifici nel capoluogo, Ferentino e Anagni ci saranno però ancora gli operai al lavoro.

Il cavaliere, chi l’ha visto? Il caso. Tre consigli provinciali, tre assenze. Il record negativo è dell’imprenditore Pasquale Annunziata, candidato sconfitto a Presidente della Provincia per il polo di Centrodestra. Da quando è stato eletto consigliere provinciale non ha mai messo piede a Palazzo Gramsci.

Usura, la chiave in alcune bobine. inchiesta su 5 Imprenditori del capoluogo e di Alatri. Vittima un costruttore di Ripi.

Rifiuti, un sindaco contro tutti. Il primo cittadino di San Giovanni incarico, con ricorsi e denunce blocca il maxi impianto di Colfelice. Antonio Salvati lancia accuse gravissime e promette guerra. La maxi struttura per il riciclaggio costata 40 miliardi dovrebbe risolvere il problema di tanti Comuni ora a caccia di discariche.

Supertreno Comune e Iricav, pronti all’accordo. A Ceccano primi segnali di pace.

