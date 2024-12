Le Prime Pagine dei giornali di domenica 8 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 8 dicembre 2024

Sant’Eutichiano, papa, nel cimitero di Calisto. Nato nel III secolo nella città di Luni, poi distrutta dai Normanni, Eutichiano viene eletto Papa nel 275. Durante il suo Pontificato combatte l’eresia manichea e promuove il culto dei martiri, tanto da essere inizialmente inserito nel martirologio dopo la sua morte. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 1994

Usl, via alla rivoluzione. La mappa della riorganizzazione dei servizi sanitari entra nella fase calda. Pugno di ferro contro gli sprechi. Sospesa, intanto, l’attività in alcuni reparti di Arpino, Isola del Liri e Ceprano per mancanza di personale. Direzione sanitaria unificata per 3 ospedali: Ceccano e Ferentino faranno capo all’Umberto I

Un treno carico di denunce. Alta velocità, per gli espropri accuse alla Iricav di falso e abusi. Dalla regione appello al prefetto affinché eviti “spiacevoli conseguenze sul piano dell’ordine pubblico”.

Henkel, scontro finale. Sindacati e azienda ai ferri corti sulla mobilità. Stallo sulle trattative per il rifiuto della proposta di salvare 4 impiegati trasformandoli in operai.

Ora il Comune di Alatri può pagare i debiti. Autorizzato un mutuo. Intanto tra le pieghe del bilancio, saltano fuori 3.000.000.000 da spendere entro dicembre. Saranno utilizzati per strade, scuole ed illuminazione.

