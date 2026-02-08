Le Prime Pagine dei giornali di domenica 8 febbraio 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di domenica 8 febbraio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di domenica 8 febbraio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

San Girolamo Emiliani, fondatore dei Somaschi, patrono degli orfani e della gioventù derelitta. Nacque a Venezia nel 1486 e intraprese la carriera militare. Caduto prigioniero, fece voto a Maria in cambio della libertà e ne uscì completamente rinnovato. Da allora si occupò in particolare degli orfani, fondando a Somasca la Compagnia dei servi dei poveri, i Chierici Regolari detti Somaschi. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 1996

Berlusconi frena la rivolta. Il leader di Forza Italia è sceso in campo direttamente per la crisi nel capoluogo. Martedì notte con una imperiosa telefonata a Mastrangeli ha dato l’alt ai consiglieri che volevano dimettersi. Febbrili consultazioni di Fanelli ieri a Roma, oggi tocca ai sette contestatori del sindaco. I consiglieri del centro sinistra firmano la mozione di sfiducia.

Violenza sessuale su una minore, indaga la procura. Squallida storia nel capoluogo.

Invasione dei semila per quattro concorsi. Il capoluogo vivrà oggi una giornata di caos. Già preannunciati alcuni ricorsi sulle prove.

L’export ciociaro torna a volare. In sei mesi all’estero inviate merci per diversi miliardi. Secondo gli ultimi dati Istat le industrie locali hanno riconquistato la leadership tra le province aziali. La ripresa è trainata è trainata dalle aziende che producono macchine per ufficio, materiali elettrici, carta e tessuti per abbigliamento.

Il prefetto assicura: “Presto i lavori nell’ex psichiatrico“ di Ceccano. A breve trasferito all’ospedale.

Concorso sospetto, commissione a giudizio. Indagato anche l’ex sindaco di Pontecorvo.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026

