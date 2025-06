Le Prime Pagine dei giornali di domenica 8 giugno 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 8 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Medardo, vescovo di Noyon. Alcuni suoi miracoli aiutarono dei ladri che lo stavano derubando e forse fu questa generosità che ispirò Hugo per il suo mons. Myriel de “I miserabili”. San Medardo vive nel VI secolo. È figlio di uno dei Franchi conquistatori della Gallia. Diventa vescovo dell’attuale Saint-Quentin, muore nel 561.(Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDÌ 8 GIUGNO 1995

Il postino non suona più. Contestata la riorganizzazione dei servizi il sindacato file denuncia tutto alla Procura. Due tonnellate di corrispondenza bloccata, si va verso la paralisi. Aumentato il carico di lavoro ma non i portalettere. Il sindacalista: “Ristrutturazione selvaggia, si rischia l’interruzione di pubblico servizio“.

Sangue, lanciata la campagna donazione sicura. Siglata la convenzione Avis Usl. In Ciociaria il fabbisogno è di 8000 flaconi annui. I donatori ne forniscono 2300: si punta al raddoppio creando nuovi centri di raccolta.

Usl, salgono a otto gli indagati. La maxi inchiesta si è ramificata in sei filoni. Tra due settimane gli interrogatori.

Poste in vendita le prime 400 case IACP. Chi non acquisterà gli alloggi dovrà accettare il rincaro degli affitti. Le lettere con l’offerta di riscatto stanno partendo. Previsti sconti anche del 30%. Entro l’anno 2400 appartamenti sul mercato.

Cavatori in rivolta a Coreno. Ieri hanno bloccato le ruspe del Comune. Uno dei contestatori portato via di peso dai Carabinieri, Sindaco presente. Non vogliono una strada che provocherebbe danni per decine di miliardi. Dai giacimenti del sud Ciociaria si estrae uno dei marmi più richiesti nel mondo. I lavori in programma nei compromettono lo sfruttamento.

Alatri, assessori indagati lunedì dal magistrato. Il sindaco e gli assessori comunali di Alatri sono stati iscritti nel registro degli indagati presso la procura della Repubblica di Frosinone.

Rifiuti, rebus per i giudici. Sora. Ogni decisione sulla discarica slitta alla prossima settimana.

