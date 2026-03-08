[LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di domenica 8 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

Le Prime Pagine dei giornali di domenica 8 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni di Dio, Fondatore dei Fatebenefratelli, patrono degli infermi e ospedalieri. Dopo una vita piena di avventure, nel 1537 Giovanni di Dio si stabilisce a Granada. Qui, ascoltata una predica di Giovanni d’Avila e intrapresa la sua personale via della sofferenza, il Santo capisce la sua missione: assistere i malati. Sarà canonizzato da Alessandro VIII. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 8 MARZO 2006

Sei disabile? Niente gita scolastica. La mamma firma un esposto mentre il ragazzo si è chiuso in sé stesso e ora rifiuta ogni contatto. Il preside: «Non abbiamo i soldi per pagare un accompagnatore in più».

Elezioni: cinque liste sono state escluse, due sono state tagliate. Caos all’Ufficio elettorale. Scattano i ricorsi.

L’idea Beaubourg? Gelo a Frosinone. Marzi: «Bello, ma non c’è tempo». Zeppieri: «Prima servono altre cose». Frosinone. Le reazioni all’ipotesi lanciata dal presidente della Regione.

Operai specializzati, in 15 lavoravano in nero. Blitz della Finanza a Isola Liri dove venivano assemblati componenti elettronici. Sorpresa dei militari: alla catena di montaggio nessun immigrato, la manodopera era italiana e qualificata ma non era stata assunta.

In provincia ottomila irregolari:sono il 35% della forza lavoro. La denuncia di De Santis (Cgil). «Alcuni anni fa circa 60 aziende aderirono al piano per l’emersione, ottenuti i benefici hanno chiuso».

Infortuni, Frosinone decimato in Coppa. Oggi a Gallipoli undici giocatori sono indisponibili, di cui sei titolari. Iaconi: «Il momento è difficile, ma non disperiamo. Cercheremo di fare almeno un gol in vista del ritorno». I canarini attueranno una tattica prudente e si affideranno al contropiede. In attacco solo il giovane Caligiuri che nel torneo ha già firmato cinque reti.

