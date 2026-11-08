Le Prime Pagine dei giornali di domenica 8 novembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 8 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 8 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANTI QUATTRO CORONATI, MARTIRI. Giù lo scalpello, non si può creare una statua al dio Esculapio se si è cristiani. Questa scelta costa la vita a Claudio, Nicostrato, Semproniano e Castorio, bravissimi scalpellini del IV secolo, originari della Pannonia. Diocleziano stesso li condanna, muoiono nel Danubio chiusi in botti di piombo. (Leggi tutto).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 8 NOVEMBRE 1996

Pool di banche locali antiusura. Via libera al varo del consorzio che aiuterà le vittime degli strozzini. Promossa dal prefetto e con l’ok di Banca d’Italia. Mercoledì sera l’iniziativa ha concluso positivamente il suo iter. Dal 1 gennaio disponibili 3 miliardi per venire in soccorso di quanti hanno denunciato i loro aguzzini alla magistratura.

L’assessore Meta bacchetta tutti, industriali e politici. La crisi economica nel frusinate.

Disagi al CUP medico protesta: trasferito. Anziché eliminare i disservizi i vertici sanitari puniscono chi difende gli utenti. Code di ore al centro unico di prenotazione, addirittura a Veroli una dottoressa si è messa lei a riscuotere i soldi dei ticket.

“Ecco cosa farò da sindaco“. Le ricette dei quattro candidati per il traffico e per salvare l’ospedale. Ferentino verso le elezioni. Quattro domande agli aspiranti alla poltrona di primo cittadino a 10 giorni dal voto. Proposte diverse per dare lavoro ai giovani e per valorizzare la città sul piano turistico in vista del Giubileo del 2000.

Raddoppiano i debiti per le aree occupate ed il Comune non ha i fondi. Cassino. Ancora pendenti 40 cause.

Controlli gratis contro il tumore. Per prevenire il cancro alla mammella visite in tutto il Nord Ciociaria. Il servizio attivato dal dottor Tomaselli del distretto sanitario Alatri – Anagni riguarda tutte le donne dai 40 ai sessant’anni. Gli esami nei consultori più vicini.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 8 NOVEMBRE 2026

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