Le Prime Pagine dei giornali di domenica 8 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Sergio I, Papa. Palermitano di famiglia siriana, Papa Sergio I è uomo di fede capace di mettere pace in antiche discordie. Quando l’imperatore Giustiniano II vuole imporre norme uscite da un Concilio di soli vescovi orientali, Sergio si oppone e arrivano anche eserciti a proteggerlo. Muore nel 701.

I TITOLI DI GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 1994

Assalto al blindato, due feriti a Pastena. In quattro, con pistole, fucili e Kalashnikov, contro il portavalori della Metropol. Commando armato rapina un furgone, bottino di 100 milioni di lire. Con un fuoristrada hanno urtato il Ducato, poi si è scatenato l’inferno. Aggredito anche un automobilista di passaggio.

“Malasanità? Solo colpa dei politici“. I medici replicano al manager.

“Il carcere-monnezza”. La casa di pena di via Cerreto a Frosinone, progettata per 230 detenuti, ne ospita oggi ben 390. “Le spedizioni punitive? Pura fantasia. Usiamo la forza fisica (ed è legittimo) solo in caso di gravi contestazioni”.

Allarme degli esperti, la droga a Cassino è tanto diffusa come nelle metropoli. È in corso uno studio. Dai primi dati disponibili emerge chiaramente che il consumo di sostanze stupefacenti è in forte crescita in tutta la città.

Il presidente del Consiglio Comunale nel mirino. Cassino. La maggioranza vuole la poltrona di Scittarelli. Pattisti e Pdiessini puntano a modificare lo statuto per togliere alla minoranza la guida dell’assise comunale. Le reazioni.

